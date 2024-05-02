Захарова назвала позором создание виртуального консультанта МИД Украины | 360°

Власть 02 мая 2024, 01:51 Захарова назвала позором создание виртуального консультанта МИД Украины Захарова назвала введение консультанта МИД Украины заигрыванием с расовой темой

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Виртуальный консультант Министерства иностранных дел Украины по консульским вопросам является позорным заигрыванием с расовой темой и отработкой грантов по продвижению либеральной «толерантности». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Использование же образа темнокожей девушки — позорное заигрывание с расовой темой», — сказала она.

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Она напомнила скандал с африканскими студентами, произошедший в 2022 году. Когда они покидали Украину, местные пограничники не хотели их выпускать, не позволяя даже рядом встать с украинцами, у которых было якобы «преимущественное» право пересечь границу. За темнокожих студентов заступился Афросоюз, там назвали ситуацию «шокирующим проявлением расизма».

По мнению дипломата, создание ИИ-консультанта с темной кожей является попыткой «замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий».

До этого появилась информация, что МИД Украины создал виртуального консультанта, задача которого заключается в озвучивании данных для журналистов по консульским вопросам. Робота назвали «Виктория Ии», его создали на основе украинской вокалистки Розали Номбре.

Ранее Мария Захарова заметила, что американский посол в СССР Уильям Буллит является прототипом булгаковского Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Писатель опирался на реальное событие, когда описывал бал сатаны, имея в виду прием в американском посольстве. Дипломат предложила изучать этот факт в школе и включать его в учебники.