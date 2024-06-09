На Украине разгорелся скандал из-за воровства топлива в ВСУ

«Страна.ua»: в рядах ВСУ топливо стало валютой, его воруют на всех уровнях

На Украине назвали одну из острых коррупционных проблем в ВСУ — воровство топлива практически на всех уровнях. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военных.

«Одной из острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях», — говорится в материале.

Как рассказал изданию украинский офицер, топливо стало своего рода валютой среди военнослужащих. Ему еще с первых дней назначения на должность объяснили, что он должен держать некий неприкосновенный запас топлива для начальства.

Ежемесячно он выделял якобы «на нужды» батальона несколько десятков канистр с дизельным топливом, причем такими поборами обложили подразделения в батальоне. По его словам, отказаться можно, но тогда станешь неугодным и тебя подставят, выставят крайним в случае проверки и ревизии.

По другой схеме топливо воруют на передовой, куда горючее подвозят на вторую линию заправщиками, выдаются накладные. После ротации командир отчитывается о его расходе.

«Но в реальности расход горючего на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. Это и есть основа для схем и приписок», — пояснил другой военный.

Сэкономленное топливо по умолчанию считается бонусом к зарплате командиров. Косвенно это подтверждается большим числом уголовных производств по фактам кражи горючего в ВСУ.

Ранее в США заявили, что украинские боевики пристрастились к энергетикам, которые на фронте потребляют в огромных количествах.