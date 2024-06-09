На Украине произошел бум на энергетики — их в огромных количествах потребляют бойцы ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times .

Военный с позывным Психо в беседе с обозревателем Джеффри Геттлманом заявил, что пьет энергетики практически постоянно.

«Утром, когда просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, пью энергетик. Перед атакой пью энергетик», — сказал он.

Украинский военнослужащий назвал такие напитки необходимыми в фронтовых условиях: бойцам ВСУ приходится долго обходиться не только без сна, но и без еды.

В своем материале Геттлман указал, что пустые банки из-под энергетиков разбросаны в траншеях и лежат в танках.

Военный с позывным Бача в беседе с журналистом поделился, что один из его сослуживцев умер из-за пристрастия к энергетикам: у мужчины были проблемы с сердцем, но он выпивал по 10 банок в день. В итоге бойца ВСУ нашли мертвым в туалете, в руке он держал энергетик.

По версии NYT, спрос на эти напитки на Украине с начала боевых действий подскочил на 50%.

О сомнительной пользе энергетиков известно давно. Подобные газированные напитки содержат много сахара и кофеина. Вместе эти ингредиенты опасны для организма и негативно влияют в первую очередь на нервную и сердечно-сосудистую системы.