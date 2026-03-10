Украинцы раскритиковали президента Владимира Зеленского за отправку военнослужащих ВСУ на Ближний Восток, где они будут защищать военные базы США. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет „заработать“ себе на политическое убежище», — сказал собеседник агентства.

До этого Зеленский в интервью газете The New York Times сообщал, что Украина направила дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании.

Агентство Reuters писало, что Зеленский по запросу США поручил выделить средства и подготовить профильных экспертов для отправки украинских боевиков на Ближний Восток. Кроме того, глава киевского режима предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману Аль Сауду помочь в борьбе с иранскими «Шахедами».