На Украине раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на Ближний Восток
Куприй: Зеленский отправил ВСУ на Ближний Восток, зарабатывая право на убежище
Украинцы раскритиковали президента Владимира Зеленского за отправку военнослужащих ВСУ на Ближний Восток, где они будут защищать военные базы США. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет „заработать“ себе на политическое убежище», — сказал собеседник агентства.
До этого Зеленский в интервью газете The New York Times сообщал, что Украина направила дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании.
Агентство Reuters писало, что Зеленский по запросу США поручил выделить средства и подготовить профильных экспертов для отправки украинских боевиков на Ближний Восток. Кроме того, глава киевского режима предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману Аль Сауду помочь в борьбе с иранскими «Шахедами».