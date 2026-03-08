Зеленский предложил помощь в борьбе с «Шахедами» наследному принцу саудитов

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале рассказал о телефонных переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По словам главы киевского режима, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и способы противодействия угрозам со стороны Ирана.

Зеленский напомнил, что у украинцев большой опыт борьбы с «Шахедами», такого больше нет ни у кого.

«Мы готовы помочь и рассчитываем, что наш народ тоже получит необходимую поддержку. Защита жизни должна быть общим приоритетом, и очень важно координироваться ради безопасности и в Европе, и на Ближнем Востоке», — заявил Зеленский

Глава киевского режима добавил, что с крон-принцем также обсудили углубление двухстороннего сотрудничества и совместные проекты.

Ранее Зеленский дал указание выделить средства и подготовить профильных экспертов для защиты баз НАТО на Ближнем Востоке. Украинский лидер также предложил использовать украинские перехватчики дронов.