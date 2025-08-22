На Украине призвали больше атаковать Россию на фоне переговоров о мире
Подоляк призвал больше атаковать Россию на фоне обсуждения мирных переговоров
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне обсуждения мирного урегулирования конфликта призвал увеличить число ударов по территории России. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.
По его словам, Украина сейчас должна «масштабировать войну» на территории России.
До этого Подоляк заявил, что одним из вероятных сценариев завершение конфликта — это его заморозка по нынешней линии фронта. При этом юридически территории, которые вошли в состав России, должны быть украинскими.
По мнению главы офиса президента, одним из ключевых условий безопасности должна выступать армия Украины. Он отметил, что ВСУ состоят из «ветеранов с большим опытом», но для их работы нужно стабильное снабжение и финансовая поддержка. Сильные войска должны стать первой линией обороны страны.