На Украине призвали больше атаковать Россию на фоне переговоров о мире

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне обсуждения мирного урегулирования конфликта призвал увеличить число ударов по территории России. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

По его словам, Украина сейчас должна «масштабировать войну» на территории России.

До этого Подоляк заявил, что одним из вероятных сценариев завершение конфликта — это его заморозка по нынешней линии фронта. При этом юридически территории, которые вошли в состав России, должны быть украинскими.

По мнению главы офиса президента, одним из ключевых условий безопасности должна выступать армия Украины. Он отметил, что ВСУ состоят из «ветеранов с большим опытом», но для их работы нужно стабильное снабжение и финансовая поддержка. Сильные войска должны стать первой линией обороны страны.