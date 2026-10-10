На Украине приступили к консервации крупнейшего в стране сталелитейного завода

На Украине компания-владелец приступила к консервации производства на крупнейшем в стране горно-металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» (ранее «Криворожсталь»). Об этом компания сообщила в соцсети Facebook*.

«„АрселорМиттал Кривой Рог“ начинает процесс перевода предприятия в режим холодной остановки. <…> В течение следующих двух месяцев этот процесс будет предусматривать подготовку к безопасной остановке производства и ее проведению, а в дальнейшем — консервацию промышленных активов», — уточнили в компании.

До этого комбинат сообщал о частичной остановке производства в августе. На предприятии производится стальной прокат для военной техники и вооружения для украинской армии. Решение о консервации руководство компании приняло из-за того, что невозможно восстановить его работу в условиях боевых действий.

По словам генерального директора комбината Мауро Лонгобардо, компания-владелец желает сохранить промышленные активы и персонал. Работу возобновят при первой возможности.

В сентябре российские военные нанесли массированный удар по портам и металлургическим заводам Украины, в том числе по предприятиям в Кривом Роге, где выпускалась продукция для ВСУ.

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