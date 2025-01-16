На Украине предложили продать свою газотранспортную систему США

Киеву следует продать украинскую газотранспортную систему (ГТС) США, чтобы предотвратить российские удары по энергетической инфраструктуре страны. Такое мнение выразил бывший глава офиса президента Украины при Викторе Кучме Виктор Балога, сообщило РИА «Новости» .

«Если мы хотим сохранить нашу газотранспортную систему, мы должны продать ее США. И чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что у нас останется газ», — предупредил он.

Балога добавил, что не нужно затягивать с принятием такого решения, а уже сейчас предложить это американцам.

По его словам, как только украинская ГТС станет собственностью США, то по ней не ударит ни одна российская ракета или беспилотник. Достаточно даже будет проявленного интереса к такому приобретению со стороны новой администрации Белого дома.

Ранее Владимир Зеленский назвал крупным поражением России прекращение газового транзита через украинскую территорию. По его словам, Киев лишил Москву привлекательного рынка сбыта в Европе.