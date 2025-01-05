На Украине одной фразой подвели итоги президентства Байдена

Война на Украине стала главным итогом работы Джо Байдена на посту президента США. Об этом заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X .

Телеведущая отреагировала на публикацию Globe Eye News, авторы которой призвали оценить президентство Байдена только двумя словами.

«Война на Украине», — написала Панченко.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим главой государства в истории страны. Он назвал работу своего предшественника абсолютной и полной катастрофой.

«То, что он и его группа вмешивающихся в выборы головорезов сделали со страной, нескоро будет забыто», — подчеркнул Трамп.

Американский миллиардер Илон Маск обвинил Байдена в государственной измене. Причиной этому стала продажа материалов для стены на границе с Мексикой.