Маск обвинил Байдена в госизмене

Маск назвал госизменой продажу материалов для стены на границе с Мексикой

Американский предприниматель Илон Маск обвинил в государственной измене администрацию уходящего президента США Джо Байдена из-за продажи материалов для стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в социальной сети X .

Таким образом бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей, заявивших о намеренном открытии государственной границы с Мексикой, демонтаже заграждения на пограничных участках и продаже материалов для строительства стены.

«Государственная измена, 100%», — ответил Маск на публикацию.

Издание Daily Wire в начале декабря сообщило, что Белый дом на государственном аукционе за бесценок распродает материалы для строительства стены на границе с Мексикой.

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