Times: Трамп сделает из Зеленского мальчика для битья при провале урегулирования

Президент США Дональд Трамп превратит главу киевского режима Владимира Зеленского в «мальчика для битья» в случае провала американских инициатив по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Times .

Журналисты заявили, что Трамп намекнул о возможности сделки по мирному урегулированию.

«Но теперь продолжение процесса зависит от Зеленского. Вероятно, это знак. Неприглашенный на Аляску президент в случае провала американской мирной инициативы может оказаться мальчиком для битья», — констатировали они.

Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа и продлились более двух с половиной часов, после них главы государств вышли на совместную пресс-конференцию. При этом Трамп уступил коллеге право выступить перед журналистами первым. Глава Белого дома подчеркивал, что Путин заинтересован во всеобъемлющем мирном соглашении, а не временном перемирии.

После этого Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом в трехстороннем формате.