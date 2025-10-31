На Тайване впервые сформировали батальон из американских танков Abrams

Пехотные силы обороны Тайваня открыли первый батальон на острове, который оснащен танками M1A2T Abrams. Машины поставили из США для усиления обороноспособности. Об этом сообщило Центральное новостное агентство Тайваня (CNA).

«Сухопутные войска провели церемонию перевооружения 3-го общевойскового батальона 584-й бронетанковой бригады на танки M1A2T. Это первое подразделение в армии, которое перешло на M1A2T», — заявили в агентстве.

Также в CNA объяснили, что глава администрации Тайваня Лай Циндэ лично побывал на церемонии в поселке Хукоу уезда Синьчжу и осмотрел войска. Также эксплуатировавшиеся в батальоне танки CM11 полностью заменили на M1A2T Abrams.

В 2019 году администрация Белого дома одобрила сделку стоимостью 2,2 миллиарда долларов на поставку 108 танков Abrams. Первые 38 единиц поступили в конце 2024 года, их уже испытали во время крупных учений «Ханьгуан-2025». Следующую партию из 42 боевых машин доставили в июле 2025 года. Третья и последняя отправка оставшихся 28 танков запланирована на следующий год.

Ранее руководство Пентагона оценило эффективность танков Abrams на Украине как низкую. Из-за этого ВСУ сделали ставки на Bradley, что увеличило расходы на их закупку.