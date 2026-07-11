На Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 36 человек

На Тайване из-за приближения тайфуна «Бави» пострадали не менее 36 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова CNA со ссылкой на местные власти.

Большинство травм получили во время велосипедных аварий или при подготовке к стихии. Пострадавших с тяжелыми травмами и погибших нет. К утру субботы по всему острову эвакуировали 14,2 тысячи человек, большинство из них — в уезде Хуалянь на востоке Тайваня.

Около 27 тысяч домохозяйств остались без электричества. Власти продолжают мониторить ситуацию.

Накануне в Китае от последствий тайфуна погибли более 20 человек. Еще больше 30 пострадавших спасатели вытащили из-под завалов. Также из-за непогоды в стране сотни ядовитых змей сбежали с местных ферм. Работникам пришлось ловить их прямо в воде. Как минимум один местный житель пострадал от укуса рептилии.