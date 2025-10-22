Британцы знали о преступлениях киевского режима. Пытки, коррупция и политические преследования обсуждались на судебном заседании в Лондоне, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telеgram-канале .

В Высоком суде Лондона, по его словам, прошло второе заседание. На нем выступили независимые эксперты со всего мира, которые назвали произошедшее на Украине своим словами: рассказали о похищениях, пытках, коррупции, фальсификациях и преследованиях.

«Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне — мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского», — заявил нардеп.

Поддержавший каноническую Украинскую православную церковь Дмитрук сбежал из страны после возбуждения уголовного дела. Его обвиняли в нападении на военного и полицейского.