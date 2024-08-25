Против защищавшего УПЦ депутата Рады возбудили уголовное дело

Генпрокуратура Украины возбудила дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ

Фото: РИА «Новости»

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата Верховной рады за нападение на правоохранителя и военного. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Генпрокуратура утверждает, что депутат напал в Одессе на сотрудника полиции в попытке похитить его оружие. Также подозреваемый в Киеве во время спора с военным ударил того несколько раз по голове.

Фамилию фигуранта прокуратура не называла, однако депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канал подтвердил, что уголовное дело возбудили против него. На Украине Дмитрук известен активной позицией в защиту канонической Украинской православной церкви. Он выступал против запрета УПЦ.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленской подписал указ о запрете деятельности УПЦ.

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