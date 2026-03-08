На сцене снова Хаменеи. Иран озадачил США новым лидером

Новый лидер Ирана носит фамилию Хаменеи. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал Al Haddat .

«Имя Хаменеи будет жить вечно», — заявил аятолла Хоссейнали Эшкевари, член духовного совета.

Совет экспертов избрал нового верховного лидера Ирана 8 марта. Его имя изначально не называлось — традиционно такое объявление делает глава секретариата Совета экспертов.

В этот орган входят 88 богословов. Они считаются экспертами в области исламского права. Совету пришлось избирать нового лидера после того, как США убили аятоллу Али Хаменеи.

Основным претендентом считался его сын, 56-летний Моджтаба Хаменеи. В Израиле считали, что он также получил ранение после авиаудара.

Дональд Трамп называл сына Хаменеи «легковесом» и «ничтожеством». Он также уверял, что иранский духовный совет просто тратит время, так как выбирает лидера без участия США. Политик говорил, что хочет лично одобрить кандидатуру нового главы государства.

Армия обороны Израиля уже объявила, что будет считать любого нового лидера Ирана «безоговорочной мишенью для ликвидации».