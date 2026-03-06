Трамп назвал ничтожеством сына убитого аятоллы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично участвовать в назначении нового иранского лидера. Об сообщило издание Axios .

Трамп отметил, что наиболее вероятным преемником убитого аятоллы Али Хаменеи считается его сын — Моджтаба Хаменеи. Глава государства жестко раскритиковал политика и назвал его кандидатуру неприемлемой.

«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении», — подчеркнул американский президент.

По его словам, перед новым лидером исламской республики будет стоять задача «принести гармонию и мир» и изменить курс страны. В противном случае Соединенные Штаты снова могут начать военную операцию, добавил Трамп.

Ранее он подтвердил, что будет добиваться полной смены власти в Иране и уже присмотрел несколько претендентов на роль «хорошего лидера». Трамп предположил, что подобранные им люди прекрасно «справятся с этой работой». Их имена хозяин Белого дома не озвучил.