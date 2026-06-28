На саммите НАТО в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие

На ближайшем саммите стран НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, обсудят инвестиции в ядерное оружие, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Косиняк-Камыша, такое решение приняли на последней встрече министров обороны стран Альянса. Теперь его должны подтвердить на саммите организации.

Президент Польши Кароль Навроцкий осенью 2025 года заявил, что его страна должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing с союзниками по НАТО. В июне Косиняк-Камыш рассказал, что переговоры о ядерном оружии идут в рамках Североатлантического альянса, об этом сообщил ТАСС.