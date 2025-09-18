Сегодня 15:37 Чрезмерные амбиции всегда губили Польшу. Зачем Кароль клянчит «ядерку» у НАТО 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Мир

Президент Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия союзников. Страна якобы может стать обладателем энергетических, гражданских и военных ядерных возможностей. К чему приведет появление ЯО в республике и как на это ответит Россия — в материале 360.ru.

Nuclear Sharing и мечты Навроцкого С заявлением о том, что Польша должна участвовать в программе Nuclear Sharing союзников по НАТО, Навроцкий выступил 17 сентября в интервью французскому телеканалу LCI. «Как президент Польши, я считаю, что Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. У нее должны быть ее собственные ядерные возможности — энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается как раз этого», — подчеркнул политик в ответ на вопрос, надеется ли он на то, что в его стране появится французское ЯО. Но будем честны: рассуждать об этом не просто преждевременно, а вряд ли вообще возможно, так как Польша даже в обозримом будущем не способна создать ядерное оружие, этого не допустят и союзники по НАТО. А передать вооружение строго запрещает Договор о нераспространении ядерного оружия, участником которого являются и сами союзники, и Польша. К чему тогда эти вбросы?

Фото: Newspix/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Военно-ядерный аспект и мирный атом Любопытно, что высокопоставленные польские официальные лица стали заметно чаще говорить о ядерных амбициях государства. В эфире того же LCI Навроцкий поблагодарил Францию за поставки Польше трех истребителей Rafale, способных нести в том числе ядерное оружие. «Мы сегодня выстраиваем потенциал сдерживания. Rafale, которые прибыли из Франции. F-16 и F-35, которые прибудут в следующем году. Все это будет вкладом в наш потенциал сдерживания», — заявил польский лидер. Он добавил, что в стране сегодня говорят не только о военно-ядерном аспекте, но и о мирном атоме.

В 2025 году Польша и Франция подписали Нансийский договор, который дает возможности для сотрудничества двух стран во все военных областях. В последнее время французы стали допускать возможность предоставления гарантий безопасности неядерным странам Европы наподобие американского «ядерного зонтика».

При этом Франция не имеет отношения к совместным ядерным миссиям Североатлантического альянса. В них участвуют Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция. ВВС этих стран вместе с США отрабатывают использование американских бомб с ядерными боеголовками. В случае кризиса ими планируется оснастить самолеты участвующих в программе стран.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Грубое нарушение ДНЯО и глупые отмазки Договор о нераспространении ядерного оружия подразумевает, что его участники обязуются не передавать кому бы то ни было оружие или другие ядерные взрывные устройства и контроль над ними. Но есть лазейка — программа Nuclear Sharing, благодаря которой США держат свои атомные бомбы в пяти указанных странах. Таким образом американцы оправдывают грубейшее нарушение ДНЯО, заявил политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов Life.ru. «Дескать, бомбы находятся на охраняемой территории, доступ к ним имеют только американские военные, они же строго контролируют любое их перемещение», — отметил эксперт. Вторая отмазка, по его словам, заключается в том, что ДНЯО подписали в 1967 году, а бомбы США в Европе появились раньше. Закон не имеет обратной силы.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Незаконный ядерный клуб Родионов напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал дискуссию о возможности расширения «незаконного ядерного клуба». Весной этого года он заявил о готовности обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других европейских стран. ЕС хочет остаться свободным, и ему необходимо вооружиться, проявив в этом вопросе солидарность, заявил Макрон. Но здесь возникает ряд вопросов, один из которых — одобрят ли американцы такой шаг.

Впрочем, если он это заявляет, то наверняка с Вашингтоном согласовано. Вашингтону так даже проще — зачем самому подставляться, если в Европе есть «инициативный дурак», готовый осуществить любую «дичь», на которую американцы сами бы не решились? Идеально же. Дмитрий Родионов политолог

Как ответит Россия на размещение ЯО в Польше Соединенные Штаты давно обсуждают варианты ограниченной ядерной войны, смысл которой заключается в том, что НАТО будет воевать с Россией с использованием ЯО, но только на территории Европы. «Насколько вероятен такой сценарий и где гарантия, что он не приведет к полномасштабной войне с применением СЯО, — вопрос из области рассуждений. Очевидно, что, если бы в Пентагоне не было сомнений, там уже давно попробовали бы», — заявил Родионов.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что места размещения ЯО в Польше станут законной целью российской армии. «А, может, мы поймем, что нужно нанести превентивный удар по ядерному потенциалу, находящемуся в Польше? Третья мировая война, земной шар схлопнется — вариантов-то нет. То есть это путь, ведущий к эскалации и в конечном итоге к третьей мировой войне», — предупредил депутат. Он уточнил, что часть ракет перенацелят на Польшу. Россия и так достаточно снисходительно относилась к недружественным шагам республики по размещению обычных вооружений.

«На территории Польши для нас появятся новые цели, если Польша решила стать мишенью. Раньше мы относились к этому снисходительно: обычные вооружения, авиация. Польша в свое время была дружественная страна. Но за крайние 30 лет они привели себя в полную непотребность, если еще они разместят ядерное оружие у себя на территории», — заключил Колесник.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Чужое ЯО в Польше не сделает ее ядерной державой Отреагировал на планы Варшавы и сенатор Алексей Пушков. «Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие. Да и речь, судя по всему, не об этом, а о размещении ядерного оружия другой ядерной державы — Франции — в Польше», — написал он в своем Telegram-канале. Вместе с тем, даже если в Польше и будет размещено такое оружие, это не приведет к появлению у Польши своего национального ядерного потенциала, потому что «ключ» к применению его, решения о перемещении и контроле над ЯО будут оставаться в руках другой державы. В качестве примера сенатор напомнил, что в Германии и Италии, например, есть ядерное оружие США, но это не превращает их в ядерные державы.

«Чрезмерные амбиции исторически всегда губили Польшу. Тогда это были национальные трагедии, а сегодня все это выглядит как фарс», — заключил сенатор.