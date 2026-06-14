В Польше на участке врача нашли закопанными 32 человеческих эмбриона

В Польше на частном участке обнаружили 32 человеческих эмбриона, закопанных на разной глубине. По делу задержали 57-летнюю врача-патологоанатома Магдалену Х., сообщила газета Wyborcza .

Находку сделали в деревне Люториж во время подготовки территории под новое жилищное строительство. После обнаружения останков работы остановили, а на место прибыли следователи.

На участке также нашли медицинские материалы и фрагменты уничтоженной документации.

Задержанная утверждает, что во время пандемии COVID-19 забирала из больницы мертвые эмбрионы для проведения медицинских исследований.

Женщине планируют предъявить обвинения в надругательстве над останками и незаконном обращении с медицинскими материалами. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В США минимум 10 детей погибли после вакцинации от COVID-19. Об этом в ноябре прошлого года сообщила The New York Times со ссылкой на служебную записку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).