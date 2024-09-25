Отсутствие у США и Запада четкой стратегии по будущему Украины выгодно России, ведь раскол между союзниками скажется на истощении их ресурсов. Об этом сообщило The National Interest.

«Стратегия Запада поощряет публичные препирательства, подрывающие американскую мощь. И убеждает Кремль в том, что он сможет достичь своих целей в противостоянии», — отметили в публикации.

Авторы издания указали, что «победу» Украины президент Владимир Зеленский и его союзники видят по-разному. Глава киевского режима настаивает на возвращении к границам 1991 года, а страны НАТО говорят о границах 2022 года.

Вопрос разрешения ВСУ наносить удары вглубь России активно обсуждали на Западе. По словам Зеленского, Украина пока не получала добро на это от Великобритании и Соединенных Штатов.