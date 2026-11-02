На президентских выборах в Болгарии победила Илияна Йотова

Временная глава Болгарии Илияна Йотова победила на президентских выборах в стране. Об этом стало известно из данных ЦИК после обработки всех протоколов.

Так, Йотова набрала 57,57% голосов, а бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров — 39,48%. Она станет первой женщиной, которая будет руководить Болгарией. Гюров уже признал свое поражение.

В январе 2026 года Йотова возглавила Болгарию после решения Румена Радева подать в отставку с поста главы государства. Он называл ее достойным преемником в должности.

Болгария также стала одной из стран, представители которых выступили против изъятия российских активов.