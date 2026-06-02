На ПМЭФ-2026 приедут около 20 тысяч участников из более чем 100 стран

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«На форуме будут присутствовать многочисленные гости. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира», — процитировал его ТАСС.

Представители высокого уровня — государственные деятели, политики — приедут из порядка 76 стран. По словам Ушакова, страны СНГ традиционно будут участвовать активно.

Среди участников — президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а также президент Абхазии Бадра Гунба.

Впервые за много лет на Петербургский международный экономический форум приедет официальная делегация США.