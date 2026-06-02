Официальная делегация США посетит ПМЭФ впервые за несколько лет

Официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Кремле.

«Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые на несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», — привело РИА «Новости» слова помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, на таком уровне представители Соединенных Штатов в последний раз приезжали в Россию в 2017-2018 годах.

Родни Мимс Кук — младший выступит на сессии «Россия и США. Диалог культур». Вместе с ним там будут участвовать худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Сегодня в Москву прибыл экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Есть вероятность, что он примет участие в ПМЭФ.