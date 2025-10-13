На пляже Тель-Авива из-за приезда Трампа развернули баннер со словом «спасибо»

Активисты разместили цветной баннер со словом «спасибо» на пляже у посольства США в Тель-Авиве в связи с визитом американского президента Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Он опубликовал видео с борта президентского самолета Air Force One. На кадрах видно, что на пляже развернули баннер со словами thank you («спасибо»).

«Вид с Air Force One, пролетая над пляжем перед посольством США в Тель-Авиве», — подчеркнул Скавино.

Кортеж Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выехал из аэропорта и направился в Иерусалим, сообщило издание Haaretz. Оба главы государств едут вместе в одном автомобиле.

Перед поездкой в Израиль президент США сообщил, что конфликт в секторе Газа завершился. Также он пообещал, что скоро будет «что-то грандиозное». После визита в Израиль Трамп планирует отправиться в Египет.

Ранее на израильскую территорию доставили семь первых освобожденных заложников. В ЦАХАЛ подтвердили, что мужчины прибыли в пункт первоначального приема. Побывавшие в плену граждане пройдут первичный медицинский осмотр и воссоединяться с семьями.