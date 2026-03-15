На острове Реюньон проснулся один из самых известных вулканов

На французском острове Реюньон проснулся вулкан Питон-де-ла-Фурнез. Потоки лавы перекрыли трассу и устремились к океану. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Реюньон входит в состав Франции, несмотря на то, что расположен в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара. Раскаленная масса отрезала его часть по линии национальной трассы и продолжила движение к побережью. По данным местных властей, один из двух потоков подошел к океану на расстояние менее 670 метров.

«Два лавовых потока, выброшенные вулканом Питон-де-ла-Фурнез, перекрыли национальную автомагистраль, соединяющую юг и восток острова, что произошло впервые почти за 20 лет», — сказано в сообщении.

Лава не доходила до этой дороги с 2007 года. При этом вулканическая активность затронула безлюдную местность, поэтому жителям ничего не угрожает.

Газета также напомнила о самом известном извержении 1977 года. Тогда поток лавы дошел до ворот церкви Святой Розы, а затем разделился и обошел здание с двух сторон. После этого храм переименовали в Нотр-Дам-де-Лав, и со временем он стал одной из самых известных достопримечательностей восточной части острова.

В середине февраля вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра над уровнем моря, а в декабре прошлого года вулкан Этна в Италии активизировался и выбросил лаву на высоту до 400 метров.