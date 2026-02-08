Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 километра над уровнем моря. Об этом сообщил телеграм-канал KVERT , информирующий о вулканической активности.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,6 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на запад-северо-запад от вулкана», — написали авторы поста.

В регионе объявили красный авиационный цветовой код. Это означает высокую степень опасности для полетов. Активность вулкана угрожает местным и международным авиаперевозкам.

В декабре прошлого года вулкан Этна в Италии активизировался и выбросил лаву на высоту до 400 метров.