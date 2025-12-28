Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров

Вулкан Этна в Италии активизировался, власти объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщил сайт Virgilio .

Сицилийский вулкан, находящийся с 2013 года в почти постоянном состоянии извержений, в субботнее утро выбросил струи лавы на высоту от 300 до 400 метров. Столп пепла достиг нескольких километров, его уносило ветром на запад и юго-запад.

«Начиная с 15:45, активность начала снижаться, перейдя в мощные взрывы с постоянными периодическими выбросами пепла», — отметило издание.

Из-за усиления вулканических толчков и выбросов лавы департамент гражданской защиты ввел желтый уровень опасности. Если пепел из вулкана попадет в атмосферу, работу аэропортов Комисо и Палермо могут ограничить.

Ранее рекордный выброс лавы зафиксировали на Гавайях — лавовый фонтан из вулкана Килауэа достиг примерно 450 метров. В ночь на 18 октября столб вулканических газов поднялся на высоту почти пять километров.