На операцию в Венесуэле Трампа спровоцировали танцы Мадуро в TikTok

NYP: Трамп отдал приказ о захвате Мадуро, увидев ролик с его танцами в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спровоцировал военную операцию США, станцевав под Джона Леннона. Издевательский ролик в TikTok мог стать последней каплей для президента США Дональда Трампа, сообщил The New York Post .

Мадуро не воспринимал угрозы Трампа всерьез. За несколько недель до своего задержания он станцевал под песню Джона Леннона Imagine на митинге в Каракасе.

«Делайте все ради мира, как говорил Джон Леннон, верно? <…> Это вдохновение на все времена. Это гимн для всех эпох и поколений, оставленный Джоном Ленноном как дар человечеству», — сказал президент.

Этот жест считался завуалированным посланием в адрес США. Публичные танцы и откровенное пренебрежение, по версии журналистов, и стали спусковым крючком для операции американского спецназа 3 января в Каракасе.

