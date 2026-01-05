На операцию в Венесуэле Трампа спровоцировали танцы Мадуро в TikTok
NYP: Трамп отдал приказ о захвате Мадуро, увидев ролик с его танцами в Каракасе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро спровоцировал военную операцию США, станцевав под Джона Леннона. Издевательский ролик в TikTok мог стать последней каплей для президента США Дональда Трампа, сообщил The New York Post.
Мадуро не воспринимал угрозы Трампа всерьез. За несколько недель до своего задержания он станцевал под песню Джона Леннона Imagine на митинге в Каракасе.
«Делайте все ради мира, как говорил Джон Леннон, верно? <…> Это вдохновение на все времена. Это гимн для всех эпох и поколений, оставленный Джоном Ленноном как дар человечеству», — сказал президент.
Этот жест считался завуалированным посланием в адрес США. Публичные танцы и откровенное пренебрежение, по версии журналистов, и стали спусковым крючком для операции американского спецназа 3 января в Каракасе.
Ранее в интернете появилось видео с Мадуро в антинаркотическом управлении в Манхеттене. Психиатр Василий Шуров объяснил его поведение.