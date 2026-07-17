На неформальной встрече Совета Безопасности ООН по Украине пропала трансляция
Евстигнеева: на созванной РФ встрече Совбеза ООН по Украине пропала трансляция
Трансляция неформальной встречи Совета Безопасности ООН по Украине, которую созвала Россия, временно прервалась. Об этом заявила исполняющий обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, сообщило РИА «Новости».
По ее словам, во время заседания по «формуле Арриа» отключились все сервисы, кроме перевода.
«Хочу обратить внимание членов Совета на то, что, несмотря на все проведенные нами проверки в этом зале перед началом, все сервисы, кроме перевода, отключились. У нас нет трансляции», — сказала российский дипломат.
Евстигнеева отметила, что участники решили не останавливать встречу, несмотря на технические проблемы.
«Но мы приняли решение продолжить, несмотря на это прискорбное развитие событий, которое, я едва удерживаюсь от того, чтобы назвать саботажем, направленным против правды, связанной с использованием русского языка и преступлениями, совершенными на Украине», — добавила она.
Неформальная встреча прошла в пятницу. Ее темой стала «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами».
Трансляция отсутствовала около 25–30 минут, после чего работу сервисов восстановили.
Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские лидеры играют с огнем, поддерживая действия президента Украины Владимира Зеленского.