Трансляция неформальной встречи Совета Безопасности ООН по Украине, которую созвала Россия, временно прервалась. Об этом заявила исполняющий обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, сообщило РИА «Новости» .

По ее словам, во время заседания по «формуле Арриа» отключились все сервисы, кроме перевода.

«Хочу обратить внимание членов Совета на то, что, несмотря на все проведенные нами проверки в этом зале перед началом, все сервисы, кроме перевода, отключились. У нас нет трансляции», — сказала российский дипломат.

Евстигнеева отметила, что участники решили не останавливать встречу, несмотря на технические проблемы.

«Но мы приняли решение продолжить, несмотря на это прискорбное развитие событий, которое, я едва удерживаюсь от того, чтобы назвать саботажем, направленным против правды, связанной с использованием русского языка и преступлениями, совершенными на Украине», — добавила она.

Неформальная встреча прошла в пятницу. Ее темой стала «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами».

Трансляция отсутствовала около 25–30 минут, после чего работу сервисов восстановили.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские лидеры играют с огнем, поддерживая действия президента Украины Владимира Зеленского.