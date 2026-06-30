Евросоюзу не следует отчаянно добиваться мира на Украине и выступать в качестве нейтрального посредника между Москвой и Киевом. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину», — заявила она.

По словам Валтонен, Европе необходимо показать себя с лучшей стороны. Также она должна раз и навсегда определиться с тем, чего хочет получить от диалога России и Украины.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза заявила, что европейские лидеры играют с огнем и должны понимать риски действий украинского президента Владимира Зеленского. Глава киевского режима пытается искусственно решить географию конфликта.