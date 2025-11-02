На Мальдивах запретили употребление табака рожденным после 2007 года

На Мальдивах запрещено употреблять табак тем, кто родился после 2007 года. Об этом пишет The Guardian .

«Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия», — говорится в публикации.

В статье говорится, что запрет касается всех табачных изделий. Продавцы должны проверять возраст покупателей перед продажей. Туристов также коснутся ограничения.

Кроме того, электронные сигареты и вейпы по-прежнему запрещены для всех независимо от возраста. За нарушение правил предусмотрены штрафы: 50 тысяч рупий (около 262 тысяч рублей) за продажу табачных изделий несовершеннолетним и 5 тысяч рупий (около 26 тысяч рублей) — за использование вейпа.

Россия постепенно движется к полному запрету вейпов и электронных сигарет. Ранее в Госдуму внесли законопроект о полном их запрете. Авторы инициативы предлагают запретить как оптовую, так и розничную продажу этих устройств и жидкостей, включая те, что не содержат никотина.