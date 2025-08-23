Володин анонсировал скорое принятие закона о полном запрете продажи вейпов

Володин: закон о полном запрете продажи вейпов примут в ближайшие два месяца

Госдума в ближайшие два месяца примет законопроект о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что с предложением о передаче регионам ограничивать продажу вейпов к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава государства поддержал эту инициативу.

Ранее с предложениями о принятии закона о полном запрете вейпов выступали депутаты от разных фракций, но ни одно из предложений не получило поддержки правительства,

«После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», — пообещал Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что в проведенном им опросе среди 265 тысяч подписчиков запрет продажи вейпов и специальных жидкостей одобрили 74%.

Законопроект о введении штрафов за оптовую и розничную продажу вейпов и электронных сигарет с никотином в конце июня подготовил для рассмотрения в Госдуме глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он предложил установить штрафы для табачных лавок в размере от 25 до 50 тысяч рублей, а для компаний от 500 тысяч до одного миллиона рублей.