Россия постепенно движется к полному запрету вейпов. Началось все с попытки оградить от одноразок детей и подростков, но меры, принятые два года назад, эффекта, увы, не дали. Встал вопрос об отказе от парилок вообще для всех. Протестировать такой режим первой захотела Нижегородская область. Что известно о пилоте в этом регионе, кто хочет последовать примеру Глеба Никитина, а кто видит в тотальных запретах большие риски, разбирался 360.ru.

Борьба с вейпами в России: хронология С вейпами в России борются не первый год. Изначально оградить от них хотели только детей и подростков. В 2023-м им законодательно запретили продавать парилки и жидкости для них. Но спустя время оказалось, что толку особо это не дало. В январе тему снова поднял спикер ГД Вячеслав Володин, поинтересовавшись у россиян, как им идея полностью запретить продажу вейпов и заправок к ним. В голосовании тогда приняли участие 265,5 тысячи пользователей. Большинство (74%) поддержало эту идею, 18% высказалось против, а 8% респондентов выбрали вариант «все равно». После обсуждение словно бы подзаглохло. Но настало лето, и инициативу в свои руки взял нижегородский губернатор Глеб Никитин, решивший сделать регион первым, где такой тотальный запрет введет.

В июне он заявлял о том, что его коллеги в федеральном правительстве и депутаты Госдумы, похоже, всерьез намерены добиться запрета вейпов, потому что все очень серьезно, речь о здоровье нации, а в школах прямо сейчас дети массово травят себя.

К яркому гаджету появляется сильнейшее привыкание: и психологическое, и физиологическое. Степень вреда даже до конца не изучена, но факт вреда уже очевиден — об этом скажет любой врач. Глеб Никитин

Тут же губернатор уверял, что тезис о том, что запреты чего угодно не работают, — просто лукавство. «Да, все равно достанут, как и наркотики, к великому сожалению. Но гораздо меньше, чем когда они продаются свободно! И главное — без ощущения, что это норма для общества. Сейчас вейпы и другие курительные устройства — на витрине рядом с жвачкой, а дети видят в этом модный аксессуар. Свободная продажа — это легализация зависимости», — сетовал глава области. В своем Telegram Никитин обращался к депутатам и правительству с просьбой довести инициативу до конца, запретить срочно «эту гадость» или дать на это полномочия губернаторам.

Я готов ввести такие меры на региональном уровне, но сегодня этого права у нас нет. Нельзя на это закрывать глаза! Призываю коллег-губернаторов, кто считает так же, как я: если вы разделяете мою позицию, скажите об этом открыто! Глеб Никитин

Путин поддержал запрет вейпов

В августе на встрече с Владимиром Путиным нижегородский губернатор тоже поднимал вопрос об электронках. Никитин рассказал о законодательной инициативе по этому поводу, мол, она рассматривается, прорабатывается правительством, но есть много нюансов.

«Но я хотел сказать, что хорошая была бы тема рассмотреть вопрос, дать полномочия регионам по этому вопросу, по полному запрету. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении», — добавил он. Путин в ответ сразу заявил о своей поддержке. Без оговорок. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — подчеркнул глава государства. На следующий день Володин сообщил, что такой запрет поддерживает абсолютное большинство депутатов.

Вскоре после этого о желании обязательно воспользоваться новыми полномочиями по полному запрету вейпов заявили в петербургском Заксобрании.

Интересно По данным на начало 2025 года, согласно подсчетам 2ГИС, в Северной столице работало 2373 магазина с электронными сигаретами. В «Яндекс Картах» при этом уточняют, что исключительно вейпами торгуют 657 розничных точек. По данным на начало 2025 года, согласно подсчетам 2ГИС, в Северной столице работало 2373 магазина с электронными сигаретами. В «Яндекс Картах» при этом уточняют, что исключительно вейпами торгуют 657 розничных точек.

«Если такое право у регионов появится, мы должны им воспользоваться. Мы одними из первых в стране выступили с инициативой запрета продажи вейпов несовершеннолетним и сделали это. <…> Врачи однозначно говорят, что ничего хорошего в использовании вейпов нет. Поэтому я лично сторонник запрета», — заявил РБК председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.

К разработке нового закона, по его словам, могут приступить на осенней сессии, а окончательно его примут, скорее всего, уже в следующем году во время весенней сессии.

Если при самых быстрых раскладах к концу октября в Госдуме будет готов документ, то мы в осеннюю сессию сможем уже разрабатывать концепцию своего закона. Денис Четырбок

Поддержали идею Никитина не только в Петербурге, но и в Краснодарском крае. При этом председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, что при решении проблемы важно не уничтожить предпринимателей, которые торгуют такой продукцией. «Как только будет предоставлена правовая возможность ввести соответствующие тотальные ограничения, я полагаю, что кубанский парламент сделает это достаточно оперативно и затягивать эти процессы не будет. Но все, безусловно, должно быть разумно и проработано, поэтому будем вводить соответствующие меры», — сказал он. О запрете продаж вейпов предпринимателей, по его словам, будут предупреждать заблаговременно, чтобы они успели переориентироваться на другие «гуманные» виды продукции.

Россияне начали скупать жидкости для вейпов Но перенесемся в столицу. Здесь прогнозов о принятии закона против вейпов пока не озвучивали, однако купить жидкость для «парилок» в местных табачных магазинах уже стало не так просто. В конце минувшей недели корреспондент MSK1.RU ради эксперимента обошел четыре подобные точки и в трех из них наткнулся на сложности. В первом магазине жидкость просто перестали продавать, в другом сказали, что товар бывает, но сейчас его нет, мол, приходите через неделю.

Причем продавец одной из точек прямо посоветовал при возможности раскупать остатки.

«Потом емкость будет максимум 10 миллилитров и крепкость будет меньше. Вопрос, когда они примут этот закон. Будем ли продавать сами вейпы — тоже вопрос, не ясно. Другие электронки, возможно, тоже запретят. Если вообще все запретят — кофейню здесь открою», — поделился он. Его слова подтвердились очень быстро: при посещении третьего магазина оказалось, что жидкость для вейпов представлена только в упаковке на 10 миллилитров. На вопрос о том, останутся ли на полках устройства для парения, когда закон примут, сотрудники отвечать не стали. В четвертой точке торговали и жидкостью, и вейпами, но рассуждать о недалеком будущем там тоже не согласились.

На крупные закупки жидкостями для вейпов обратили внимание и в Петербурге. Один из подписчиков 360.ru рассказал, что уже не первый раз замечает, как люди начали покупать ее в большом количестве, вероятно, опасаясь запрета.

Интересно Пока данных о том, как сильно взлетели продажи подобных товаров, нет, но очевидно, что тот или иной рост обязательно будет. Весной 2023 года RTVI со ссылкой на аналитическую компанию NielsenIQ публиковало данные о том, что продажи вейпов выросли на 12% год к году в натуральном выражении и на 30% в денежном на фоне обсуждения запрета. Пока данных о том, как сильно взлетели продажи подобных товаров, нет, но очевидно, что тот или иной рост обязательно будет. Весной 2023 года RTVI со ссылкой на аналитическую компанию NielsenIQ публиковало данные о том, что продажи вейпов выросли на 12% год к году в натуральном выражении и на 30% в денежном на фоне обсуждения запрета.

Риски полного запрета вейпов

Об опасности вейпов россиян очень много раз предупреждал и Роспотребнадзор, и Минздрав. Рассказывали курильщикам и о опасности так называемой попкорновой болезни вейперов (EVALI). Однако в экспертной среде идею полного запрета устройств поддерживают все равно не все.

Теме об инициативе Никитина 28 августа посвятили круглый стол в редакции KP.RU, где выступали и депутаты Госдумы, и руководители бизнес-ассоциаций, и медицинские эксперты. И участники единодушно пришли к выводу — запретительные меры, которые реализовывали в странах ЕАЭС, провалились. Обратной их стороной стал рост нелегального рынка и многомиллиардные потери госбюджета. И это притом что задачу по защите здоровья общества решить все равно не удалось.

Интересно По данным нового опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, более двух третей россиян (68%) одобряют идею ввести полный запрет на продажу вейпов. Среди женщин такую меру одобряют 75% респонденток, среди мужчин — 59%. А одним из наиболее сильных факторов, влияющих на отношение к запрету, стало наличие детей. Среди респондентов-родителей доля поддерживающих инициативу составляет 78%, среди бездетных россиян — 60%. По данным нового опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, более двух третей россиян (68%) одобряют идею ввести полный запрет на продажу вейпов. Среди женщин такую меру одобряют 75% респонденток, среди мужчин — 59%. А одним из наиболее сильных факторов, влияющих на отношение к запрету, стало наличие детей. Среди респондентов-родителей доля поддерживающих инициативу составляет 78%, среди бездетных россиян — 60%.

Альтернативой запретам могло бы быть умное регулирование, указал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет о целевом использовании акцизных поступлений на профилактику никотиновой зависимости — по аналогии с успешным опытом направления акцизов с газированных напитков и повышенного подоходного налога в фонд «Круг добра».

Также он отметил предложение челябинского губернатора Алексея Текслера о расщеплении акциза, когда 10-15 процентов поступлений направляются в региональные и муниципальные бюджеты. «Давая в регионы определенную часть акциза, мы простимулируем более внимательное отношение. Регионы и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы у них не было нелегального оборота, — это их деньги будут», — пояснил он.

Член президиума НП «ОПОРА России» Кирилл Кузнецов при этом предупредил, что запреты создают системные проблемы для экономики: уже бывали прецеденты, когда альтернативные никотиносодержащие продукты запрещались до разработки нужных стандартов качества и это сразу же приводило к заполнению рынка нелегальной продукцией.

По мнению члена президиума НП «ОПОРА» и члена правления СПИНИ Владимира Мишеловина, вместо запретительных мер можно было бы провести иной эксперимент с полной отменой акцизов в одном из регионов для демонстрации преимуществ легализации рынка. «Бизнес предложил бы другой пилот — обнулить акциз в Нижегородской области и показать всей стране, как легализуется рынок, быстро растут доходы бюджета», — предложил он. В свою очередь, член Общественного совета при Минздраве Константин Кунц убежден, что в стране необходимо использовать системный подход к проблеме антиникотиновой профилактики. А запрет одного способа доставки никотина лишь приводит к переключению потребителей на другие формы, констатировал специалист.