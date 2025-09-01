Регионам хотят позволить полностью запрещать вейпы, Путин — за. Кто станет первым?
Россия постепенно движется к полному запрету вейпов. Началось все с попытки оградить от одноразок детей и подростков, но меры, принятые два года назад, эффекта, увы, не дали. Встал вопрос об отказе от парилок вообще для всех. Протестировать такой режим первой захотела Нижегородская область. Что известно о пилоте в этом регионе, кто хочет последовать примеру Глеба Никитина, а кто видит в тотальных запретах большие риски, разбирался 360.ru.
Борьба с вейпами в России: хронология
С вейпами в России борются не первый год. Изначально оградить от них хотели только детей и подростков. В 2023-м им законодательно запретили продавать парилки и жидкости для них. Но спустя время оказалось, что толку особо это не дало.
В январе тему снова поднял спикер ГД Вячеслав Володин, поинтересовавшись у россиян, как им идея полностью запретить продажу вейпов и заправок к ним. В голосовании тогда приняли участие 265,5 тысячи пользователей.
Большинство (74%) поддержало эту идею, 18% высказалось против, а 8% респондентов выбрали вариант «все равно». После обсуждение словно бы подзаглохло. Но настало лето, и инициативу в свои руки взял нижегородский губернатор Глеб Никитин, решивший сделать регион первым, где такой тотальный запрет введет.
В июне он заявлял о том, что его коллеги в федеральном правительстве и депутаты Госдумы, похоже, всерьез намерены добиться запрета вейпов, потому что все очень серьезно, речь о здоровье нации, а в школах прямо сейчас дети массово травят себя.
К яркому гаджету появляется сильнейшее привыкание: и психологическое, и физиологическое. Степень вреда даже до конца не изучена, но факт вреда уже очевиден — об этом скажет любой врач.
Глеб Никитин
Тут же губернатор уверял, что тезис о том, что запреты чего угодно не работают, — просто лукавство.
«Да, все равно достанут, как и наркотики, к великому сожалению. Но гораздо меньше, чем когда они продаются свободно! И главное — без ощущения, что это норма для общества. Сейчас вейпы и другие курительные устройства — на витрине рядом с жвачкой, а дети видят в этом модный аксессуар. Свободная продажа — это легализация зависимости», — сетовал глава области.
В своем Telegram Никитин обращался к депутатам и правительству с просьбой довести инициативу до конца, запретить срочно «эту гадость» или дать на это полномочия губернаторам.
Я готов ввести такие меры на региональном уровне, но сегодня этого права у нас нет. Нельзя на это закрывать глаза! Призываю коллег-губернаторов, кто считает так же, как я: если вы разделяете мою позицию, скажите об этом открыто!
Глеб Никитин
Путин поддержал запрет вейпов
В августе на встрече с Владимиром Путиным нижегородский губернатор тоже поднимал вопрос об электронках. Никитин рассказал о законодательной инициативе по этому поводу, мол, она рассматривается, прорабатывается правительством, но есть много нюансов.
«Но я хотел сказать, что хорошая была бы тема рассмотреть вопрос, дать полномочия регионам по этому вопросу, по полному запрету. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении», — добавил он.
Путин в ответ сразу заявил о своей поддержке. Без оговорок. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — подчеркнул глава государства.
На следующий день Володин сообщил, что такой запрет поддерживает абсолютное большинство депутатов.
Вскоре после этого о желании обязательно воспользоваться новыми полномочиями по полному запрету вейпов заявили в петербургском Заксобрании.
Интересно
«Если такое право у регионов появится, мы должны им воспользоваться. Мы одними из первых в стране выступили с инициативой запрета продажи вейпов несовершеннолетним и сделали это. <…> Врачи однозначно говорят, что ничего хорошего в использовании вейпов нет. Поэтому я лично сторонник запрета», — заявил РБК председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок.
К разработке нового закона, по его словам, могут приступить на осенней сессии, а окончательно его примут, скорее всего, уже в следующем году во время весенней сессии.
Если при самых быстрых раскладах к концу октября в Госдуме будет готов документ, то мы в осеннюю сессию сможем уже разрабатывать концепцию своего закона.
Денис Четырбок
Поддержали идею Никитина не только в Петербурге, но и в Краснодарском крае. При этом председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, что при решении проблемы важно не уничтожить предпринимателей, которые торгуют такой продукцией.
«Как только будет предоставлена правовая возможность ввести соответствующие тотальные ограничения, я полагаю, что кубанский парламент сделает это достаточно оперативно и затягивать эти процессы не будет. Но все, безусловно, должно быть разумно и проработано, поэтому будем вводить соответствующие меры», — сказал он.
О запрете продаж вейпов предпринимателей, по его словам, будут предупреждать заблаговременно, чтобы они успели переориентироваться на другие «гуманные» виды продукции.
Россияне начали скупать жидкости для вейпов
Но перенесемся в столицу. Здесь прогнозов о принятии закона против вейпов пока не озвучивали, однако купить жидкость для «парилок» в местных табачных магазинах уже стало не так просто.
В конце минувшей недели корреспондент MSK1.RU ради эксперимента обошел четыре подобные точки и в трех из них наткнулся на сложности. В первом магазине жидкость просто перестали продавать, в другом сказали, что товар бывает, но сейчас его нет, мол, приходите через неделю.
Причем продавец одной из точек прямо посоветовал при возможности раскупать остатки.
«Потом емкость будет максимум 10 миллилитров и крепкость будет меньше. Вопрос, когда они примут этот закон. Будем ли продавать сами вейпы — тоже вопрос, не ясно. Другие электронки, возможно, тоже запретят. Если вообще все запретят — кофейню здесь открою», — поделился он.
Его слова подтвердились очень быстро: при посещении третьего магазина оказалось, что жидкость для вейпов представлена только в упаковке на 10 миллилитров. На вопрос о том, останутся ли на полках устройства для парения, когда закон примут, сотрудники отвечать не стали. В четвертой точке торговали и жидкостью, и вейпами, но рассуждать о недалеком будущем там тоже не согласились.
На крупные закупки жидкостями для вейпов обратили внимание и в Петербурге. Один из подписчиков 360.ru рассказал, что уже не первый раз замечает, как люди начали покупать ее в большом количестве, вероятно, опасаясь запрета.
Интересно
Риски полного запрета вейпов
Об опасности вейпов россиян очень много раз предупреждал и Роспотребнадзор, и Минздрав. Рассказывали курильщикам и о опасности так называемой попкорновой болезни вейперов (EVALI).
Однако в экспертной среде идею полного запрета устройств поддерживают все равно не все.
Теме об инициативе Никитина 28 августа посвятили круглый стол в редакции KP.RU, где выступали и депутаты Госдумы, и руководители бизнес-ассоциаций, и медицинские эксперты. И участники единодушно пришли к выводу — запретительные меры, которые реализовывали в странах ЕАЭС, провалились.
Обратной их стороной стал рост нелегального рынка и многомиллиардные потери госбюджета. И это притом что задачу по защите здоровья общества решить все равно не удалось.
Интересно
Альтернативой запретам могло бы быть умное регулирование, указал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Речь идет о целевом использовании акцизных поступлений на профилактику никотиновой зависимости — по аналогии с успешным опытом направления акцизов с газированных напитков и повышенного подоходного налога в фонд «Круг добра».
Также он отметил предложение челябинского губернатора Алексея Текслера о расщеплении акциза, когда 10-15 процентов поступлений направляются в региональные и муниципальные бюджеты.
«Давая в регионы определенную часть акциза, мы простимулируем более внимательное отношение. Регионы и муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы у них не было нелегального оборота, — это их деньги будут», — пояснил он.
Член президиума НП «ОПОРА России» Кирилл Кузнецов при этом предупредил, что запреты создают системные проблемы для экономики: уже бывали прецеденты, когда альтернативные никотиносодержащие продукты запрещались до разработки нужных стандартов качества и это сразу же приводило к заполнению рынка нелегальной продукцией.
По мнению члена президиума НП «ОПОРА» и члена правления СПИНИ Владимира Мишеловина, вместо запретительных мер можно было бы провести иной эксперимент с полной отменой акцизов в одном из регионов для демонстрации преимуществ легализации рынка.
«Бизнес предложил бы другой пилот — обнулить акциз в Нижегородской области и показать всей стране, как легализуется рынок, быстро растут доходы бюджета», — предложил он.
В свою очередь, член Общественного совета при Минздраве Константин Кунц убежден, что в стране необходимо использовать системный подход к проблеме антиникотиновой профилактики. А запрет одного способа доставки никотина лишь приводит к переключению потребителей на другие формы, констатировал специалист.