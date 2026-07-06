На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

На Кубе снова произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Об этом в соцсети Х сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).

«Происходит полное отключение от национальной электроэнергетической системы. Причины расследуются. Информация по этому вопросу будет и впредь представляться», — отметили в сообщении.

Подобная ситуация на Кубе последний раз происходила в марте 2026 года. Ситуация с энергоснабжением в республике стала ухудшаться с начала года из-за санкций США. Электричество на острове отключают на несколько дней без перерывов, ситуация в энергообеспечении кризисная.

Ранее стало известно, что Россия планирует отправить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН