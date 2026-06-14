Россия запланировала поставки продуктов на Кубу по линии ООН
Россия планирует отправить продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов.
Также российская сторона помогает в модернизации производства удобрений и сельхозтехники на Острове свободы через Организацию ООН по промышленному развитию. Готовится к запуску проект с Детским фондом ЮНИСЕФ, нацеленный на укрепление возобновляемой энергетики.
«Все, что можем, делаем и продолжим», — подчеркнул Алимов.
Куба оказалась в тяжелом экономическом положении после того, как США перекрыли поставки венесуэльской нефти и наложили другие санкции. На острове дефицит электричества, солнечные электростанции, построенные в последние годы, не покрывают всех потребностей.
Ранее в МИД заявили, что попытки США сфабриковать обвинения против экс-президента Кубы Рауля Кастро обречены на провал. Так дипломаты отреагировали на выпущенный американскими властями ордер на арест Кастро.