На Кубе начались длительные отключения электроэнергии из-за аварии и дефицита

На Кубе после поломки на ведущей теплоэлектростанции «Антонио Гитераса» и ЧП на другой ТЭС снова начались длительные перебои с электроэнергией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании Union Electrica.

«В Гаване подача электроэнергии прерывалась в течение всех 24 часов. <…> Восстановить электроснабжение не удалось из-за дефицита», — говорится в сообщении.

По информации Union Electrica, общая доступная мощность генерации на Кубе на сегодня составляет 1333 мегаватт, а спрос достигает 3000 мегаватт.

Одной из причин кризиса стала авария на крупной теплоэлектростанции «Антонио Гитерас». Оборудование остановили на время ремонта.

Также вышел из строя один из энергоблоков ТЭС «Эрнесто Гевара де ла Серна».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы.