На Коста-Рике предотвратили убийство президента

Костариканская разведка сорвала покушение на президента Родриго Чавеса в преддверии выборов. Об этом сообщил журналистам ее глава Хорхе Торрес, слова которого привел американский телеканал ABC .

«Не хочу вдаваться в детали и просто скажу, что жизнь президента находилась под угрозой», — добавил он.

Также шеф разведки отметил, что исполнитель преступления уже успел получить деньги за заказ. Расследование продолжается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2023 году предупреждал российского коллегу Владимира Путина об угрозе покушения на последнего во время саммита БРИКС в ЮАР и убеждал его не летать туда.