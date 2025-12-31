Лукашенко предупредил Путина об угрозе покушения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского лидера Владимира Путина об угрозе покушения во время поездки в ЮАР. Об этом он сообщил в беседе с БелТА.

По словам белорусского лидера, разговор между ним и Путиным состоялся перед саммитом БРИКС в Южной Африке. Лукашенко постарался убедить президента России не лететь туда.

«Я говорю: „Ты куда? Нечего туда ехать!“ <…> Я высказал ему свое мнение», — сказал он.

Лукашенко добавил, что белорусская разведка обладала информацией о возможности подготовки теракта против Путина.

