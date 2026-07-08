В Красноярском крае четырехлетний ребенок выпал из окна с москитной сеткой

МВД: в Красноярском крае четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

Полиция проверит обстоятельства падения из окна четырехлетней девочки в поселке Большая Ирба Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого МВД в телеграм-канале .

Днем 7 июля мать девочек 2022 и 2023 годов рождения вышла из квартиры, оставив детей с отцом. Мужчина открыл окна для проветривания и лег спать.

Вернувшись, мать занялась домашними делами. Она не обратила внимания на открытые окна. Одна из дочерей, играя, оперлась на москитную сетку и упала с третьего этажа.

Девочку доставили в больницу.

Как сообщили в МВД, ранее семья не привлекала внимания органов профилактики. По факту произошедшего проведут проверку.

Ранее спасатель Сергей Федоринин напомнил, что самой частой причиной падения детей из окон становятся москитные сетки. По его словам, защитить малышей помогут блокираторы, не позволяющие створке распахнуться шире, чем нужно.