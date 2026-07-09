На юге Китая при наводнении погибли 39 человек
Xinhua: на юге Китая при наводнении погибли 39 человек
Из-за наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погибли 39 человек. Об этом сообщило Xinhua.
Еще девять числятся пропавшими без вести.
Из-за проливных дождей, принесенных тайфуном «Майсак», в районе затопило обширные территории. Бедствие затронуло 375 тысяч жителей, 130 тысяч человек эвакуировали.
В спасательной операции участвуют более восьми тысяч человек, 1,7 тысячи единиц техники, и 5,7 тысячи плавучих средств.
Из-за природного катаклизма пострадали несколько хозяйств, где разводили ядовитых змей. Сотни рептилий оказались на воле, работники ловили их руками. Как минимум одного человека укусили.