Xinhua: на юге Китая при наводнении погибли 39 человек

Из-за наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая погибли 39 человек. Об этом сообщило Xinhua .

Еще девять числятся пропавшими без вести.

Из-за проливных дождей, принесенных тайфуном «Майсак», в районе затопило обширные территории. Бедствие затронуло 375 тысяч жителей, 130 тысяч человек эвакуировали.

В спасательной операции участвуют более восьми тысяч человек, 1,7 тысячи единиц техники, и 5,7 тысячи плавучих средств.

Из-за природного катаклизма пострадали несколько хозяйств, где разводили ядовитых змей. Сотни рептилий оказались на воле, работники ловили их руками. Как минимум одного человека укусили.