На юге Ирана несколько человек подорвались на замаскированных минах

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

На юге Ирана, вблизи города Шираз, несколько человек погибли, подорвавшись на минах, замаскированных под консервные банки. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, спрятанные взрывные устройства сбросили на иранскую территорию с израильских и американских самолетов. Мины срабатывали сразу после вскрытия.

Местные правоохранители призвали граждан проявлять бдительность и не прикасаться к подозрительным предметам.

Ранее жителей Ирана предупредили о возможных кислотных дождях, спровоцированных взрывами на нефтехранилищах в стране и попаданием токсичных соединений в атмосферу. Граждан призвали надевать головные уборы и перчатки.

