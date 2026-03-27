На юге Ирана несколько человек подорвались на замаскированных минах

На юге Ирана, вблизи города Шираз, несколько человек погибли, подорвавшись на минах, замаскированных под консервные банки. Об этом сообщило агентство Tasnim .

По его данным, спрятанные взрывные устройства сбросили на иранскую территорию с израильских и американских самолетов. Мины срабатывали сразу после вскрытия.

Местные правоохранители призвали граждан проявлять бдительность и не прикасаться к подозрительным предметам.

Ранее жителей Ирана предупредили о возможных кислотных дождях, спровоцированных взрывами на нефтехранилищах в стране и попаданием токсичных соединений в атмосферу. Граждан призвали надевать головные уборы и перчатки.