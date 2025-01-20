На инаугурацию Трампа в Вашингтон прибыли тысячи его сторонников

Тысячи сторонников избранного президента США Дональда Трампа выстроились в очередь на два квартала, чтобы попасть на мероприятия по случаю его инаугурации в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Для них организовали также лотки с сувенирной продукцией — головными уборами, джемперами и статуэтками.

Ранее американский боксер Джейк Пол опубликовал фото перед инаугурацией Трампа. В кадре также можно заметить бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Церемония вступления 47-го президента США в должность начнется в 20:00 по московскому времени. По данным издания The Wall Street Journal, вторая инаугурационная речь нового хозяина Белого дома будет оптимистичнее первой. Предположительно, Трамп в ней провозгласит «новую эру национального успеха».