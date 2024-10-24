«На грани бунта». Францию предупредили о новом ударе

Французских фермеров возмутила подготовка Евросоюза к подписанию торгового соглашения с рынком МЕРКОСУР на саммите G20, а также невыполненные обещания президента Эммануэля Макрона, что угрожает национальному сельскому хозяйству. Об этом сообщило издание Spectator.

«Сделка с МЕРКОСУР позволит южноамериканцам поставлять больше говядины, вина и зерновых в Европу. Это было бы катастрофой для французского сельского хозяйства», — говорится в материале.

Главный фермерский союз во Франции предупредил правительство о возможных последствиях сделки с МЕРКОСУР, назвав ее «красной линией».

Моральный дух фермеров уже подорвали вспышки эпидемий среди скота и рекордное падение урожая пшеницы из-за дождей. Еще одним ударом стали невыполненные обещания Макрона в плане финансовой поддержки и отказа ЕС от заключения торговых сделок, вредящих аграрному сектору Франции. Аграрии оказались на грани бунта.

Фермеры уже провели ряд протестных акций по всей стране, назначив на 15 ноября главный митинг. Он должен пройти за три дня до начала саммита G20.

Этим летом на западе Франции в ходе фермерских протестов пострадали девять человек и семеро были задержаны.