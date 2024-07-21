Минимум девять человек пострадали на протестах фермеров во Франции

BFMTV: 9 человек ранены и 7 задержаны на фермерских протестах во Франции

На западе Франции в ходе протестов фермеров ранения получили девять человек, еще семерых задержали. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Движение Soulevements de la Terre («Восстание земли»), которое выступило организатором запрещенной акции в Ля-Рошели, заявило, что участниками манифестаций стали порядка шести тысяч человек.

По данным префектуры департамента Приморская Шаранта, 500 из них были радикалами black bloc.

В префектуре портового города сообщили о семи задержанных. Минимум девять человек получили ранения — пятеро протестующих и четверо полицейских.

Протестную акцию в Ля-Рошели устроили против строительства водохранилищ. Она переросла в стычки с полицией, против манифестантов применили слезоточивый газ. Аналогично с протестующими поступили во французской коммуне Минье-Оксанс. После этого на поле, где собрались демонстранты, вспыхнул пожар.