На горе Броуд-Пик в Пакистане нашли тела восьми альпинистов

Спасатели обнаружили на горе Броуд-Пик в Пакистане тела восьми альпинистов из 10 пропавших после схода лавины. Об этом сообщил телеканал Geo TV .

Поиски двух оставшихся членов группы продолжаются, в операции задействовали два вертолета армейской авиации.

Команда альпинистов из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая начала восхождение в среду, 29 июля. Экспедицию возглавил Нирмал Пурджа, который в 2019 году покорил все 14 восьмитысячников мира за рекордное время.

В четверг около полудня на горе сошла лавина, связь пропала. По данным GPS, спортсменов отбросило на километр вниз. Броуд-Пик — 12-я по высоте вершина мира (8051 метр), одна из самых сложных для восхождения в Каракоруме.

В минувший понедельник спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили на Эльбрусе тела четырех погибших альпинистов, в том числе иностранцев.