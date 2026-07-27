Спасатели КБР нашли на Эльбрусе тела четырех погибших альпинистов

Эвакуация тел четырех погибших альпинистов началась на Эльбрусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 14:20 мск спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела. В настоящее время осуществляется спуск тел», — заявили в пресс-службе.

По данным агентства, речь идет о трех гражданах Боснии и Герцеговины и одном россиянине.

В пресс-службе главка МЧС по Кабардино-Балкарии уточнили, что речь идет о разных группах. Погибшие при восхождении иностранцы входили в компанию альпинистов из семи человек. Они подали сигнал бедствия в минувшее воскресенье.

Поднявшиеся на вершину спасатели эвакуировали двух выживших и спустили на землю двух погибших. Поискам тел трех оставшихся помешали погодные условия.

Погибшего россиянина нашли на седловине горы Эльбрус на высоте 5300 метров, откуда его товарищ запросил о помощи. Прибывшие на место спасатели эвакуировали выжившего в минувшее воскресенье, 27 июля. За телом погибшего спортсмена вернулись только в понедельник.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что погибшие при восхождении на Эльбрус альпинисты поднимались без гидов-проводников. Там подчеркнули, что речь идет о самостоятельных путешественниках.