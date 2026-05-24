На форум по безопасности в РФ приедут представители 12 недружественных стран

В Подмосковье на следующей неделе соберутся делегации из 120 стран. Они примут участие в международном форуме по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

Мероприятие пройдет 26–29 мая в Московской области на площадках «Лайв Арена» и центрального парка «Патриот». Как сообщил РИА «Новости» заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов, в работе форума примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран, которые выступают за развитие конструктивных отношений с Россией.

Своих представителей направляют почти все страны Африки, все партнеры из ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее президент России Владимир Путин, приветствуя участников антифашистского форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность», призвал объединить силы, чтобы противостоять разрушительным идеологиям.