На Филиппинах шесть человек погибли при крушении военного вертолета

В результате крушения участвовавшего в операции по ликвидации последствий тайфуна «Калмаэги» вертолета ВВС Филиппин погибли шесть человек. Об этом телеканалу ABS-CBN сообщили в командовании вооруженных сил республики.

«Обнаружили и подняли шесть тел, предположительно, членов экипажа и пилота», — заявили военные.

Разбившийся вертолет Super Hueys был одним из четырех воздушных судов, вылетевших в Бутуан из Давао для оказания помощи пострадавшим и оценки последствий тайфуна.

После потери связи с экипажем командование немедленно начало поисково-спасательную операцию.

Тайфун «Калмаэги» обрушился на Филиппины во вторник. Известно о 26 погибших, большинство из них утонули.

Ранее стало известно, что из-за погодных условий на Филиппинах отменили прием и отправление авиарейсов, в республике находятся десятки россиян.