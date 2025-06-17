На дороге в Иране заметили странных беглецов

Наркозависимые устроили массовый побег из реабилитационного центра в Тегеране

После израильских атак на оживленное шоссе в Тегеране вышли десятки людей в светлых пижамах. Телеканал Iran International сообщил, что это сбежавшие из рехаба наркозависимые.

Видео появилось в соцсетях. Автомобилист заснял, как несколько десятков мужчин в одинаковой одежде шли по ночной трассе. Некоторые из них размахивали руками.

«Группа наркоманов бежит из „лагеря наркозависимых“ и идет по шоссе Дамаванд и Ясини после израильских атак», — заявили журналисты.

По другой версии, на дорогу вышли устроившие массовый побег заключенные. Telegram-канал Baza сообщил, что они содержались в следственном изоляторе или лагере для наркоторговцев. Власти Ирана не комментировали произошедшее.

В ночь на 17 июня система ПВО сработала на западе Тегерана. Громкие взрывы послышались в окрестностях пруда Читгер.

Ранее иранские военные сбили четвертый израильский истребитель F-35. Его засекли над городом Тебриз.